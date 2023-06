Radfahrer stürzt kurz vor Pfäfflingen und verletzt sich am Kopf

Der Mann ist in der Nach von Samstag auf Sonntag von Löpsingen kommend Richtung Oettingen unterwegs, als er auf dem Radweg stürzt. Die Ursache steht bereits fest.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 37-jähriger Radfahrer gestürzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben der Polizei war er gegen 1 Uhr auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 466 von Löpsingen kommend Richtung Oettingen unterwegs. Kurz vor Pfäfflingen verfing sich ein Zugband seines Rucksacks im Vorderrad. Dadurch fiel der 37-Jährige vom Rad und verletzte sich am Kopf. Er wurde durch den Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An seinem Rad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. (AZ)