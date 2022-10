Schlägerei vor Disco: Polizei fesselt Betrunkenen

Im Nördlinger Ortsteil Pfäfflingen kommt es zu einer Schlägerei zwischen Betrunkenen. Die Polizei greift ein.

Vor einem Tanzlokal in Pfäfflingen hat sich in der Nacht auf Montag zwischen zwei Männern einer tätliche Auseinandersetzung ereignet. In deren Verlauf soll laut Polizei ein 33-Jähriger einen 20-Jährigen mit der Faust attackiert und dessen Lippe blutig geschlagen haben.

Als sich ein weiterer Mann in das Gerangel mit einmischte, sei auch dieser unvermittelt vom 33-Jährigen angegangen worden und soll ihm die Brille aus dem Gesicht geschlagen haben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten habe sich der 33-Jährige mit mehr als zwei Promille immer noch äußerst aggressiv gezeigt, die Beamten mussten ihn nach eigenen Angaben fesseln. Auch die anderen beiden Männer hatten knapp zwei Promille. Im nüchternen Zustand müssen nun die Strafermittlungen fortgeführt werden, heißt es. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.