Skepsis gegenüber neuem Bürgerhaus in Pfäfflingen

Plus Bei einer Bürgerversammlung holt sich die Stadt Nördlingen ein Stimmungsbild ein. Ein Bürgerzentrum kommt nicht bei allen gut an. Jetzt steht ein neuer Vorschlag im Raum.

Für Günther Wiedemann ist der Bau eines neuen Bürgerhauses eine Herzensangelegenheit. Schon seit geraumer Zeit will der Pfäfflinger Ortssprecher und Stadtrat zusammen mit der Stadt Nördlingen ein solches Zukunftsprojekt auf den Weg zu bringen. Der Ort müsse sich für die Zukunft gut aufstellen und neben den Vereinsheimen des Sport- und Schützenvereins sowie der Feuerwehr zusätzlich einen zentralen Treffpunkt für Bürger, Jugendliche und Posaunenchor schaffen, sagt Wiedemann.