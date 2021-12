Pfäfflingen

12:00 Uhr

Warum beim Abwasseranschluss eine dringliche Anordnung des OBs nötig ist

Nördlingen investiert viel Geld in die Kanäle. In Pfäfflingen war nun ein Auftrag etwas außerhalb der Regel.

Plus Im April 2021 gibt es eine dringliche Anordnung von Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner. Warum diese Entscheidung nicht regulär im Werkausschuss fällt.

Von Peter Urban

Es gibt nach Bayerischem Kommunalrecht das Recht eines jeden Ersten Bürgermeisters, sogenannte "dringliche Anordnungen" zu treffen. Das kann gemäß Art. 37 Abs. 3 der Gemeindeordnung folgende Gründe haben: Die Dringlichkeit muss in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht vorliegen. Zeitlich dringlich ist eine Angelegenheit, wenn eine spätere Entscheidung wegen Zeitablaufes irrelevant würde. Dies ist dann der Fall, wenn die nächste planmäßige Sitzung des Gemeinderates nicht abgewartet werden kann. Sachlich dringlich ist die Anordnung, wenn sie den Rechtskreis der Gemeinde bewahren soll. So weit, so verwaltungsdeutsch. Warum war aber bei einer eigentlich so profanen Sache wie den Arbeiten für den Anschluss des Abwassers aus Pfäfflingen an die Kläranlage Nördlingen eine solche Anordnung notwendig?

