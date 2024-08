Was der Nördlinger Pfarrer Beyl zum Klimacamp vor St. Georg sagt

Am Sonntag möchten die Klimacamper mitten in Nördlingen ihr Lager aufschlagen, in direkter Nachbarschaft zur Sankt-Georgs-Kirche. Pfarrer Philipp Beyl, dann von Berufs wegen sozusagen direkter Nachbar des Camps, wird dies zum Anlass nehmen, um in seiner Predigt am kommenden Sonntag auf den Klimaschutz hinzuweisen.

Er habe im Gespräch mit den Verantwortlichen deutlich gemacht, dass Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung unglaublich wichtig seien, aber man niemals einem anderen schaden dürfe, sagt Beyl. So sei es nicht in Ordnung, Menschen die andere Meinung sind, zu diffamieren. Viel mehr müsse man die Leute positiv motivieren, sich für die Umwelt einzusetzen. Man hoffe, dass das Klimacamp ohne Störfaktoren ablaufen werde. So lehne er es ab, wenn Menschen beleidigt würden oder sollten Sachbeschädigungen stattfinden. „Wenn die Georgskirche oder der Daniel in Mitleidenschaft gezogen würden, wäre das auch ein absolutes No-Go“, sagt Beyl.

Nördlingen betreibt aktiven Klimaschutz

Im Gespräch mit den Klimacampern habe er auch erwähnt, wie viel in Nördlingen bereits zum Thema passiere. So setze man sich mit verschiedenen Bestrebungen wie dem Unverpackt-Laden oder dem Rufbus Nö-Mobil schon aktiv für Klimaschutz und gegen Lebensmittelverschwendung ein.

Direkt am Projekt Klimacamp beteiligen werde sich die Kirche nicht, aber es verstehe sich von selbst, sich für die Rettung des Klimas einzusetzen. Er werde das Camp zum Anlass nehmen, um über Umweltschutz in der Predigt zu sprechen, weiß aber bisher nicht, ob er das Camp direkt erwähnen wird. Er werde aber sicherlich dazu aufrufen, für ein besseres Klima aktiv zu werden, „denn das ist der Auftrag, den Gott uns Menschen gegeben hat.“