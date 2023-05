Zwölf Grundstücke werden in Pflaumloch erschlossen

Beim Spatenstich des neuen Baugebiets "Stiegeläcker" in Pflaumloch wird deutlich, dass noch Anfragen für Grundstücke bestehen. Gasanschlüsse soll es nicht geben.

Trotz schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen für Bauherren, insbesondere durch die gestiegenen Darlehenszinsen, ist in der Gemeinde Riesbürg die Nachfrage nach Grundstücken nach wie vor verhältnismäßig hoch. Vor diesem Hintergrund wird in Pflaumloch nach dem „Oberen Reis II“ mit den „Stiegeläckern“ derzeit ein weiteres Wohngebiet mit zwölf Plätzen zwischen 500 und 700 Quadratmetern erschlossen.

Stiegeläcker: Zwölf Grundstücke zwischen 500 und 700 Quadratmeter

Beim Spatenstich am Donnerstag wies Bürgermeister Willibald Freihart darauf hin, dass mit diesem innerörtlichen Baugebiet zusätzlicher Flächenverbrauch am Ortsrand vermieden werde. Verzichtet habe die Gemeinde auf die früher üblichen Gasanschlüsse. Hingegen werde Glasfaser für schnelle Internetverbindungen angeboten. Noch keine Aussage machte Freihart über den Grundstückpreis. Abgeschlossen sein sollen die Erschließungsarbeiten in rund zwei Monaten.

Ortsvorsteher Julian Schwarz sprach auf Anfrage von einigen Reservierungen, die es bereits gebe. Wer ein Grundstück erwerbe, müsse innerhalb von drei Jahren mit dem Hausbau beginnen. Allerdings bestehe die Möglichkeit, diese Frist auf Antrag zu verlängern.

Laut Bebauungsplan haben die potenziellen Häuslebauer freie Auswahl bei den Dachformen. Möglich sind Zelt-, Pult,- Flach-, Walm- und Satteldächer. Die Stiegeläcker liegen zwischen dem gemeindlichen Friedhof und der Nudelfabrik Berisia und Beer.

