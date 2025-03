„Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag“: Pflegekräfte in Nördlingen im Ausstand

Vor dem Nördlinger Krankenhaus werden noch die letzten roten Trillerpfeifen verteilt, dann kann es losgehen. Die, die sonst drin sind und sich um die Patienten kümmern, stehen heute draußen und kämpfen in neongelben Streikwesten für bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft Verdi hat vor dem Hintergrund des Equal Pay Day am 7. März und des Weltfrauentags am 8. März Mitarbeiterinnen in Frauenberufen zum Streik aufgerufen.

Anja Lutz

Nördlingen

Ausstand