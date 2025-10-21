Lesung mit Sarah Zöllner: Wie Mütter mehr politisch teilhaben können

Politisch sein beginnt im engsten privaten oder beruflichen Umfeld. Die Bewerbung um ein politisches Mandat folgt dann vielleicht irgendwann. Und wenn es schwerfällt, sich zu engagieren, ist es nicht nur ein Problem der einzelnen Frau: Es gibt noch immer sehr viele Schranken in den Köpfen. Untermauert wurden diese Positionen mit vielen konkreten Beispielen. Zusammengetragen haben sie Referentin und Gäste einer Veranstaltung des Katholischen Frauenbunds.

Referentin war Sarah Zöllner. Sie ist Journalistin, Autorin und Mitbegründerin der Initiative #MütterMachtPolitik. Sie ist auf Lesereise mit dem Katholischen Frauenbund. Denn sich stark machen für Frauen sei eine seiner wesentlichen Aufgaben, so Ulrike Stowasser, Vorsitzende des Frauenbundes in der Diözese Augsburg

Zöllner: Erfahrungsschatz der Sorge muss in die Politik kommen

Die Veranstaltung war überschrieben mit „Mütter verändern die Welt. Ein Vortrag, der Müttern eine Stimme gibt – und Mut macht“. Es seien aber nicht nur Mütter, deren Einbeziehung wichtig sei, so die Referentin. Es gehe um alle, die bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit für die Gesellschaft leisten. Der Erfahrungsschatz der Sorge müsse in die Politik kommen. Denn familiäre Fürsorge sei noch immer Privatangelegenheit. Für die, bei denen es nicht so klappt, gebe es unzählige Ratgeber. Sie zielen ab auf die Optimierung des alltäglichen Lebens. Die strukturellen Probleme würden eher vernachlässigt. Nicht die Kinder würden die Mütter hoch belasten, sondern die ökonomischen Rahmenbedingungen. Der Mensch werde als verfügbare Arbeitskraft gesehen und vieles darauf ausgerichtet: Städteplanung, Arbeitszeiten, Steuerrecht. Wie ein Systemwechsel erreicht werden könne? Durch breite gesellschaftliche Allianzen und Fürsprecher für die, die die Aufgabe nicht selbst für sich übernehmen können, so Zöllner.

Ein Beispiel war die Altersabsicherung von Frauen. Die gesellschaftliche Bedeutung des Themas wird gesehen, es gibt immer wieder Veranstaltungen. Die Erfahrung sei aber, dass nur wenige Frauen zu den Vorträgen kämen. Die Referentin nannte das Finanzielle und das Private zwei verschiedene Welten. „Wichtig ist es, Menschen zu finden, die zu beiden Welten Anschluss haben, sodass sie vermitteln können.“ Wie also wird man politischer? Es beginnt damit, sich selbst innerlich als handlungsfähig zu erleben, sagt Sarah Zöllner. Erst dann solle man nach außen gehen, aktiv werden, sich verbünden und füreinander einstehen. Irgendwann kann das auch zu politischen Ämtern oder Gremienarbeit führen. Aber im Vordergrund stehe, überparteilich tätig zu sein, um die Gesellschaft zu gestalten.