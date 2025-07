Unfallflucht in Möttingen - Polizei sucht nach Hinweisen

Vergangenen Montag ist in Möttingen ein schwarzer Audi A3 angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr in der Romantischen Straße vor der Apotheke. Während der Autobesitzer abwesend war, streifte der Unfallverursacher das geparkte Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Daraufhin flüchtete der Täter. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis