Mann fährt mit umgebautem Motorrad in Nördlingen – Diese Strafe droht

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen stellte die Polizei fest, dass ein Motorradfahrer sein Fahrzeug unerlaubterweise umgebaut hatte. Laut Polizeibericht wurde der 48-Jährige am vergangenen Dienstag gegen 8 Uhr in der Industriestraße von einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth kontrolliert. Den Polizisten fielen mehrere Mängel auf, die die Sicherheit des Motorrads beeinträchtigten. Sie ordneten ein technisches Gutachten an, das der Motorradbesitzer selbst bezahlen muss. Insgesamt 15 erhebliche Mängel ergab das Gutachten, sodass die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlosch. Der 48-Jährige erhält nun ein Bußgeld und muss das Motorrad nach Beseitigung der Mängel neu zulassen. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis