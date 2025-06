Lkw-Fahrer rammt Auto in Nördlingen und flieht – Polizei ermittelt

Ein Lkw-Fahrer hat in Nördlingen ein Auto gerammt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch gegen 5.20 Uhr in der Oettinger Straße. Der Unfallverursacher rangierte mit seinem Sattelzug, dabei stieß er gegen die Front eines hinter ihm wartenden VW Polo. Zwar hielt der Lkw-Fahrer kurz an, um den Schaden zu begutachten, doch als ihn der Besitzer des Polos zur Rede stellen wollte, fuhr er weiter. Am VW war ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Das ausländische Kennzeichen des Sattelzuges konnte sich der Geschädigte merken, nun ermittelt die Polizei. (AZ)

