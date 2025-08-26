Icon Menü
Polizei ertappt betrunkenen Autofahrer in Maihingen

Maihingen

Alkoholisierter Autofahrer in Maihingen erwischt

In Maihingen geriet ein Autofahrer in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten stellten fest: Der Mann hatte über 0,5 Promille intus. Welche Konsequenzen das hat.
    •
    •
    •
    Weil er mehr als 0,5 Promille im Blut hatte, wurde einem Autofahrer in Maihingen die Weiterfahrt verboten.
    Weil er mehr als 0,5 Promille im Blut hatte, wurde einem Autofahrer in Maihingen die Weiterfahrt verboten. Foto: Uwe Anspach, dpa (Symbolbild)

    Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Maihingen von der Polizei erwischt worden. Laut Polizeibericht wurde der Autofahrer Im Lächle einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil er nach Alkohol roch, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt unterbunden, außerdem erwartet ihn nun ein Bußgeld. (AZ)

