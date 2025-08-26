Alkoholisierter Autofahrer in Maihingen erwischt

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Maihingen von der Polizei erwischt worden. Laut Polizeibericht wurde der Autofahrer Im Lächle einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil er nach Alkohol roch, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt unterbunden, außerdem erwartet ihn nun ein Bußgeld. (AZ)

