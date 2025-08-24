Polizei schnappt Schwarzfischer am Baggersee „Zur Höll“

Mehrere Schwarzfischer hat die Polizei Nördlingen am Samstagnachmittag am Baggersee „Zur Höll“ erwischt. Wie die Beamten informieren, bekamen sie eine Mitteilung. Tatsächlich wurden an dem See dann auch mehrere Personen angetroffen, die dort ihre Angeln ausgeworfen hatten. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass keiner der vier zwischen 24 und 38 Jahre alten Männern den erforderlichen Angelschein oder die Erlaubniskarte vorweisen konnte. Auf alle kommt nun eine Strafanzeige wegen Fischwilderei zu. Das Angelequipment wurde sichergestellt und die Männer des Platzes verwiesen. (AZ)

86754 Munningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Angel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis