Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Polizei erwischt Schwarzfischer am Baggersee „Zur Höll“: Ermittlungen eingeleitet

Munningen

Polizei schnappt Schwarzfischer am Baggersee „Zur Höll“

Vier Männer hatten dort ihre Angeln ausgeworfen. Einen Angelschein oder eine Erlaubniskarte hatten sie aber nicht.
    • |
    • |
    • |
    Die Nördlinger Polizei hat am Baggersee „Zur Höll“ vier Schwarzfischer erwischt.
    Die Nördlinger Polizei hat am Baggersee „Zur Höll“ vier Schwarzfischer erwischt. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

    Mehrere Schwarzfischer hat die Polizei Nördlingen am Samstagnachmittag am Baggersee „Zur Höll“ erwischt. Wie die Beamten informieren, bekamen sie eine Mitteilung. Tatsächlich wurden an dem See dann auch mehrere Personen angetroffen, die dort ihre Angeln ausgeworfen hatten. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass keiner der vier zwischen 24 und 38 Jahre alten Männern den erforderlichen Angelschein oder die Erlaubniskarte vorweisen konnte. Auf alle kommt nun eine Strafanzeige wegen Fischwilderei zu. Das Angelequipment wurde sichergestellt und die Männer des Platzes verwiesen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden