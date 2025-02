Polizei stoppt Alkoholfahrt in Ederheim

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in Ederheim aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht fuhr der 36-jährige Mann gegen 19.50 Uhr den Hartweg entlang. Die Beamten unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle und stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

