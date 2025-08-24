Polizei nimmt Mann den Autoschlüssel ab

Eine Streife der Polizei hat am späten Samstagabend in Nördlingen einen 57-Jährigen angetroffen, der offensichtlich betrunken war. Nachdem die Beamten den Mann angesprochen hatten, gab dieser an, in seinem Auto schlafen zu wollen. Um zu verhindern, dass er in seinem Zustand mit dem Fahrzeug fährt, wurde ihm dessen Schlüssel abgenommen. Nachdem er am Morgen des Folgetages wieder nüchtern war, konnte ihm dieser wieder ausgehändigt werden. (AZ)
Nördlingen
