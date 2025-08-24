Icon Menü
Polizei in Nördlingen: Schlüssel von betrunkenem Mann sichergestellt

Nördlingen

Polizei nimmt Mann den Autoschlüssel ab

Eine Streife trifft den 57-Jährigen betrunken am späten Samstagabend in Nördlingen an. Die Polizisten wollen verhindern, dass der Mann so Auto fährt.
    Eines der Autos landet durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach. (Symbolbild)
    Eines der Autos landet durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Eine Streife der Polizei hat am späten Samstagabend in Nördlingen einen 57-Jährigen angetroffen, der offensichtlich betrunken war. Nachdem die Beamten den Mann angesprochen hatten, gab dieser an, in seinem Auto schlafen zu wollen. Um zu verhindern, dass er in seinem Zustand mit dem Fahrzeug fährt, wurde ihm dessen Schlüssel abgenommen. Nachdem er am Morgen des Folgetages wieder nüchtern war, konnte ihm dieser wieder ausgehändigt werden. (AZ)

