Kein Kennzeichen am Fahrzeug: Polizei stoppt Mann und Frau in Nördlingen

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz haben Beamte der Polizeiinspektion Nördlingen festgestellt. Am Montag wurde eine 50 Jahre alte Frau gegen 17.20 Uhr mit einem Elektrokleinstfahrzeug kontrolliert, an dem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Am selben Tag stoppten die Beamten laut ihrem Bericht einen 24-Jährigen, der einen E-Scooter fuhr. Auch an diesem Fahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Beide Personen müssen nun mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Versicherungskennzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis