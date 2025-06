Auto aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montag, 23. Juni, zwischen 17 und 20 Uhr An der Baldinger Mauer ein Auto aufgebrochen. Der unbekannte Täter hebelte die Fahrertür des VW Passat auf, konnte allerdings im Fahrzeuginneren keine Beute machen. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

