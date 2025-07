Polizei rettet junges Kätzchen von der Straße

Eine Nördlinger Polizeistreife hat in der Nacht auf Dienstag am Ortseingang von Wallerstein, aus Ehringen kommend, mitten auf der Fahrbahn ein junges Kätzchen festgestellt, welches beharrlich auf der Fahrbahn sitzen blieb. Die Polizisten stiegen aus und stellten fest, dass das Kätzchen noch zu jung war, um freiläufig zu sein. Laut Polizeibericht liege der Verdacht nahe, dass das überwiegend weiße Kätzchen, welches am Kopf und Rücken je einen größeren schwarz-braunen Fleck, einen schwarz-braunen Schwanz und braune Streifen im Gesicht hatte, ausgesetzt wurde.

Da das Tierheim um diese Zeit nicht erreicht werden konnte, habe die Polizistin das Kätzchen vorerst mit zu sich nach Hause genommen und es dort versorgt. Das Kätzchen werde dem Tierheim übergeben und könne dort abgeholt werden, sollte dieses jemand vermissen. (AZ)