Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen 53-jährigen Autofahrer in Oettingen gestoppt, bei dem deutliche Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt wurden. Auf Nachfrage gab der Mann an, im Laufe des Tages einen Joint geraucht zu haben. Auf einen Drogenschnelltest wurde daraufhin verzichtet, stattdessen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (AZ)

