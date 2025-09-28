Polizei nimmt einem 53-Jährigen in Oettingen die Autoschlüssel ab

Obwohl er keinen Führerschein besitzt, hat sich ein 53-Jähriger hinter das Steuer eines Autos gesetzt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Nördlinger Straße in Oettingen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er derzeit keinen Führerschein besitzt, die Fahrerlaubnis wurde ihm wegen eines anderen Deliktes entzogen. Dass der Mann tatsächlich gefahren war, konnte die Polizei nicht nachweisen. Die Beamten nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab, um eine mögliche Fahrt zu unterbinden. (AZ)

