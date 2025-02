Die Polizei hat am Dienstagvormittag einen 59-Jährigen in Oettingen in der Bahnhofstraße gestoppt. Wie die Beamten mitteilen, fiel der Mann mit seinem E-Scooter auf, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Deshalb erhält der Mann nun eine Strafanzeige. (AZ)

