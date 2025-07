Mann transportiert Bäume - die schleifen aber am Boden

Ein 76-Jähriger ist mit einem landwirtschaftlichen Gespann am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße von Forheim nach Christgarten gefahren und einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Er transportierte mehrere circa 10 bis 15 Meter lange Birkenbäume auf seinem Anhänger, deren Kronen massiv über die Bordwand hinausragten und am Boden schleiften. Da die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war, wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und der Mann erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, so die Polizei Nördlingen. (AZ)

Christgarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis