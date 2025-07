Mit Alkohol auf dem Mofa: Polizei stoppt 17-Jährigen noch rechtzeitig

Die Polizei hat einen 17-Jährigen in Alerheim davon abgehalten, unter Alkoholeinfluss mit seinem Kleinkraftrad zu fahren. Wie die Beamten mitteilen, gab es am Samstag, gegen 0.45 Uhr, in dem Rieser Ort eine Überprüfung. Der 17-Jährige wollte gerade wegfahren. Die Polizisten hatten aber den Verdacht, dass er Alkohol getrunken hatte und testeten den Jugendlichen. Das Ergebnis war ein Wert von mehr als 0,5 Promille. Der 17-Jährige schob sein Kleinkraftrad schließlich zu einem Freund. (AZ)

