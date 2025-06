Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer gestoppt

Am Freitagabend sowie in der Nacht auf Samstag kam es in Nördlingen zu insgesamt vier Fahrtunterbindungen alkoholisierter Verkehrsteilnehmer. Bereits um 20.14 Uhr wurde ein stark betrunkener Radfahrer in der Augsburger Straße von der Weiterfahrt abgehalten. Nur eine halbe Stunde später, gegen 20.45 Uhr, wurde einem Rollerfahrer in der Raiffeisenstraße die Abfahrt untersagt. Um 23.15 Uhr wurde in derselben Straße ein stark alkoholisierter E-Bike-Fahrer an der Heimfahrt gehindert. Zudem wurde am Samstag um 00.28 Uhr ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Bürgermeister-Reiger-Straße kontrolliert. Aufgrund festgestellten Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und auch hier durfte der Mann nicht mehr weiterfahren. (AZ)

