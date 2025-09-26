Polizei unterbindet Alkoholfahrt in Wallerstein

Polizeibeamte haben einen Mann am Donnerstagabend daran gehindert, sich alkoholisiert hinters Steuer zu setzen. Laut Polizeibericht wollte ein 57-Jähriger mit seinem Wagen von einem Parkplatz in der Benzenzimmerner Straße losfahren. Einer Streifenbesatzung fiel der Mann schon vor Fahrtbeginn auf, sodass sie ihn kontrollierten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze an, sodass er nicht fahren durfte. (AZ)

