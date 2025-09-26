Polizei unterbindet Alkoholfahrt in Wallerstein

Icon Menü
Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Wallerstein

Wallerstein

Ein 57-jähriger Mann wurde in Wallerstein daran gehindert, alkoholisiert mit seinem Fahrzeug zu fahren.
    • |
    • |
    • |
    Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an.
    Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an. Foto: Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

    Polizeibeamte haben einen Mann am Donnerstagabend daran gehindert, sich alkoholisiert hinters Steuer zu setzen. Laut Polizeibericht wollte ein 57-Jähriger mit seinem Wagen von einem Parkplatz in der Benzenzimmerner Straße losfahren. Einer Streifenbesatzung fiel der Mann schon vor Fahrtbeginn auf, sodass sie ihn kontrollierten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze an, sodass er nicht fahren durfte. (AZ)

