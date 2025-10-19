Icon Menü
Polizei stoppt Betrunkenen in Nördlingen und stellt Fahrrad sicher

Nördlingen

Polizei nimmt betrunkenem 37-Jährigen das Fahrrad ab

Der Mann fällt in der Nacht zum Samstag in der Reimlinger Straße auf. Er torkelt herum und pöbelt Passanten an.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einem betrunkenen 37-Jährigen in Nördlingen das Fahrrad abgenommen.
    Die Polizei hat einem betrunkenen 37-Jährigen in Nördlingen das Fahrrad abgenommen. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat in Nördlingen einem 37-Jährigen sein Fahrrad abgenommen. Wie die Beamten berichten, beobachtete eine Streife den Mann am Samstag, gegen 3 Uhr, dabei, wie er in der Reimlinger Straße mit seinem Fahrrad mitten auf der Fahrbahn herum torkelte und Passanten anpöbelte. Als er die Streife sah, wollte er auf sein Rad steigen und davonfahren. Die Polizisten hinderten ihn daran. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille, weshalb der Mann nicht weiterfahren durfte. Da er trotzdem mehrmals wiederholte, mit seinem Rad heim fahren zu wollen, wurde dies sichergestellt und auf der Dienststelle verwahrt. (AZ)

