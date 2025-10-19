Polizei nimmt betrunkenem 37-Jährigen das Fahrrad ab

Die Polizei hat in Nördlingen einem 37-Jährigen sein Fahrrad abgenommen. Wie die Beamten berichten, beobachtete eine Streife den Mann am Samstag, gegen 3 Uhr, dabei, wie er in der Reimlinger Straße mit seinem Fahrrad mitten auf der Fahrbahn herum torkelte und Passanten anpöbelte. Als er die Streife sah, wollte er auf sein Rad steigen und davonfahren. Die Polizisten hinderten ihn daran. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille, weshalb der Mann nicht weiterfahren durfte. Da er trotzdem mehrmals wiederholte, mit seinem Rad heim fahren zu wollen, wurde dies sichergestellt und auf der Dienststelle verwahrt. (AZ)

