19-Jähriger in Nördlingen mit frisiertem E-Scooter erwischt

Ein 19-Jähriger ist in Nördlingen von der Polizei mit einem frisiertem E-Scooter ertappt worden. Laut Polizeibericht hielten die Beamten den jungen Mann am vergangenen Sonntag gegen 3 Uhr nachts in der Ulmer Straße an, weil er viel zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug getunt war und dadurch eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern erreichen konnte. Der 19-Jährige besaß jedoch keine entsprechende Fahrerlaubnis, die nach der Manipulation des Fahrzeuges nötig gewesen wäre. Daher wurden Ermittlungen aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt. (AZ)

