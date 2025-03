Lastwagen-Rennen auf der B25: Polizei stoppt drei Fahrer

Deutlich zu schnell waren am Dienstag drei Lastwagenfahrer auf der B25 unterwegs. Wie die Polizei berichtet, bemerkten die Beamten das gegen 15.30 Uhr, zudem überholten sich die Lkws in regelmäßigen Abständen. Die Lastwagen wurden gestoppt. Die Polizisten stellten fest, dass alle drei Fahrer mehrfach 85 Stundenkilometer statt der erlaubten 60 gefahren waren. Da die Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, mussten sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen. (AZ)

