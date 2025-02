Polizei stoppt kurz nach Mitternacht völlig überladenen Holztransporter

Mehr als 50 Prozent überladen war ein Holztransporter, den die Polizei im Ries gestoppt hat. Wie die Beamten berichten, war das aber nicht der einzige Verstoß des Fahrers.

Die Polizei hielt den Mann in der Nacht zum Sonntag, gegen 0.20 Uhr, auf einer Kreisstraße bei Hürnheim an. Die Überladung habe eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellt, so die Beamten. Zudem war die im gewerblichen Bereich verpflichtende Fahrerkarte nicht im Fahrtenschreiber eingesetzt. Darüber hinaus wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das geltende Sonntagsfahrverbot für Lkws vorliegt. Den 36-jährigen Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie derart massive Überladungen ein erhebliches Unfallrisiko darstellen. (AZ)