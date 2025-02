Auto und Lastwagen streifen sich: Polizei sucht nach einem Fahrer

Zu einer Streifkollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist es am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, auf der B 466, in der Nähe des Bahnübergangs bei Hainsfarth gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam der Unfallverursacher mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei die Fahrzeugseite des entgegenkommenden Lkw. Am Pkw brach der linke Außenspiegel ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Pkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

