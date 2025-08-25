Misslungenes Überholmanöver bei Stetten: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Überholmanöver auf der Höhe von Stetten hat eine Autofahrerin ein anderes Auto beschädigt. Laut Polizeibericht fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Audi am vergangenen Samstag gegen 14.30 Uhr auf der L1084 von Neresheim in Richtung Elchingen. Auf Höhe Stetten überholte sie den vor ihr fahrenden Ford einer 69-Jährigen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 20-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei den Ford. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen sucht nun unter Telefon 07361 524-0 nach Zeugen, die Hinweise auf das dritte, bislang unbekannte Fahrzeug geben können. (AZ)
Neresheim
