Polizei sucht Zeugen nach misslungenem Überholmanöver bei Stetten

Neresheim

Misslungenes Überholmanöver bei Stetten: Polizei sucht Zeugen

Eine Autofahrerin beschädigte auf der Höhe von Stetten ein anderes Auto, das sie überholen wollte. Die Polizei sucht nun nach einem dritten Beteiligten.
    Eine Autofahrerin streifte auf der Höhe von Stetten ein anderes Fahrzeug, das sie überholen wollte.
    Eine Autofahrerin streifte auf der Höhe von Stetten ein anderes Fahrzeug, das sie überholen wollte. Foto: Marcus Führer, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Überholmanöver auf der Höhe von Stetten hat eine Autofahrerin ein anderes Auto beschädigt. Laut Polizeibericht fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Audi am vergangenen Samstag gegen 14.30 Uhr auf der L1084 von Neresheim in Richtung Elchingen. Auf Höhe Stetten überholte sie den vor ihr fahrenden Ford einer 69-Jährigen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 20-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei den Ford. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen sucht nun unter Telefon 07361 524-0 nach Zeugen, die Hinweise auf das dritte, bislang unbekannte Fahrzeug geben können. (AZ)

