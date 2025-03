Wer hat einen weißen Passat angefahren? Die Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat in Nördlingen das rechte Heck eines weißen VW Passats angefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Samstag, zwischen 9.40 Uhr und 10.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hofer Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu melden. Die Polizei Nördlingen sucht jetzt nach Zeugen, Telefon 09081/29560. (AZ)

