Unfallflucht in Nördlingen: Polizei sucht nach Zeugen

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr in Nördlingen ereignet. Auf einem Parkplatz in der Kerschensteiner Straße fuhr eine unbekannte Person einen grünen Opel Corsa an und beschädigte diesen an der Beifahrertür, wie es im Polizeibericht heißt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der bislang unbekannte Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

