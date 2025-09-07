Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Nördlingen – Opel Corsa beschädigt

Nördlingen

Unfallflucht in Nördlingen: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Opel Corsa ist in Nördlingen angefahren worden. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einem Unfallflüchtigen.
    Die Polizei sucht nach einem Unfallflüchtigen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Eine Unfallflucht hat sich am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr in Nördlingen ereignet. Auf einem Parkplatz in der Kerschensteiner Straße fuhr eine unbekannte Person einen grünen Opel Corsa an und beschädigte diesen an der Beifahrertür, wie es im Polizeibericht heißt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der bislang unbekannte Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden