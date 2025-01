55-Jährige soll illegal als Prostituierte gearbeitet haben

Aufgrund eines Hinweises aus der Nachbarschaft hat die Polizei am Dienstag eine 55-jährige Frau in Dinkelsbühl der unerlaubten Prostitution überführt. Laut Polizeibericht kontrollierten die Beamten eine Wohnung in der Staufferwallkreuzung. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine 55-jährige Frau identifiziert werden. Gemäß der Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde der 55-jährigen Person eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Euro-Bereich auferlegt und ein Platzverweis erteilt.

Die Polizei weist darauf hin, dass potenzielle Kunden in derartigen Fällen zumindest als Zeugen im Ermittlungsverfahren namentlich erfasst und zur Sache einvernommen werden, um später bei einer möglichen Gerichtsverhandlung als Zeuge zur Verfügung zu stehen. (AZ)