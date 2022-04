Was hinter dem Polizeieinsatz am Dienstag in Oettingen steckt

Ein größerer Polizeieinsatz ging am Dienstag in Oettingen ohne Verletzte zu Ende. Ein Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften der Polizei war am frühen Dienstagnachmittag in Oettingen. Wie stellvertretender Dienststellenleiter Robert Schmitt auf Nachfrage mitteilt, befand sich ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation.

Die Nördlinger Polizei agierte mit Unterstützung des Diensthundeführers und der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth in einem Industriegebiet. Der Mann hatte gegenüber einer anderen Person am Telefon gedroht, eine Waffe einzusetzen. Dabei handelte es sich um Pfeil und Bogen, was laut Polizei auch in der Wohnung vorgefunden werden konnte. Dort hielt sich der Mann allein auf.

Weshalb es heute einen Polizeieinsatz in Oettingen gab

Er wurde letztlich ins Bezirkskrankenhaus gebracht, so die Polizei. Es habe keine Verletzen gegeben und auch für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.

Hinweis: Haben Sie selbst Suizidgedanken oder befürchten Sie, dass jemand aus ihrer Familie oder Ihrem Bekanntenkreis solche haben könnte? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.

