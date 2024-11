Nach Einbruch: Täter rasen Polizeistreife davon und lassen Beute zurück

Ein Einbruch hat sich am Donnerstag in einem Dorfladen in Alerheim ereignet. Gegen 21.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend mit einem Skoda, wie es im Polizeibericht heißt. Anwohner wurden auf die Täter aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf. Sofort leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung mit zahlreichen Streifen ein.

Dabei stellte eine Polizeistreife einen verdächtigen Skoda auf der B25, Höhe Ebermergen fest. Das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer entzog sich aber der Kontrolle und flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die B2. Die Täter verließen auf Höhe Bäumenheim Süd wieder die B2 und gefährdeten dabei durch ein riskantes Fahrmanöver ein anderes Auto. Schließlich hielten die Täter in der Fendtstraße (Bäumenheim) an und flüchteten offenbar zu Fuß weiter. Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz zahlreicherer Streifen konnte bislang kein Verdächtiger gefasst werden.

Polizeibeamte fanden jedoch das leere Fluchtfahrzeug samt Beute in Bäumenheim auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach den bislang unbekannten Tätern sowie den Hintergründen. Zeugen, die auch bereits vor der Tat etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. Dies gilt auch für den Verkehrsteilnehmer, der auf der B2 durch den Skoda gefährdet wurde, heißt es weiter. (AZ)