Sommerregelung auf dem Marktplatz: Poller bleibt hochgefahren

Seit Montag, 1. April, gilt auf dem Marktplatz wieder die Sommerregelung. Das heißt, die Zufahrt wird durch den Poller in der Baldinger Straße begrenzt, erklärt Magdalena Stimpfle, Sprecherin der Stadt Nördlingen, auf Nachfrage unserer Redaktion. Vom 1. April bis 3. Oktober werde der Poller hochgefahren, um den Bereich am Marktplatz sicherer zu gestalten, wenn die Gastronomie auch draußen bewirtet. Um Anlieferungen zu ermöglichen, bleibt der Poller werktags von 8 bis 11 Uhr unten. Während der Zugang über die Baldinger Straße nicht möglich ist, könne man über die Luckengasse zum Marktplatz fahren; darauf werde an verschiedenen Stellen mit Schildern hingewiesen, so Stimpfle weiter.

