Baugenehmigung für den Pool im eigenen Garten? Das muss man wissen

Wenn die Tage heißer werden, wird es am Badesee oder im Freibad manchmal eng. Auch an diesem Wochenende wird es sommerlich warm. Manch einer sehnt sich nach einem Pool im eigenen Garten. Bei der Umsetzung gilt es Einiges zu beachten.

Wie viele Pools gibt es im Ries?

Über die Anzahl der Pools es keine Erhebung. Allerdings ist laut Zahlen der Stadtwerke Nördlingen der Gesamtwasserverbrauch in der Stadt in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. So lag dieser zwischen 2021 und 2024 zwischen 1,030 und 1,045 Kubikmetern jährlich. Die Schwankungen ergeben sich laut den Stadtwerken aus den Niederschlagsmengen. Auch wenn es keine Zahl zu den Pools in der Region gebe, könne man doch auf Luftbildern erkennen, dass die „blauen Flecken in den Gärten“ im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie mehr geworden seien, sagt Bernd Hauber, Werkleiter der Bayerischen Rieswasserversorgung.

Sind Pools ein Problem für die Wasserversorgung?

Pools oder Schwimmbäder seien derzeit kein Problem in der Trinkwasserversorgung, so die Stadt. Allerdings, so ergänzt Bernd Hauber, solle man grundsätzlich sparsam mit der Ressource Wasser umgehen. Die Entscheidung für oder gegen einen Pool müsse jeder für sich selbst treffen. Die Bayerische Rieswasserversorgung verkaufe an einem Tag etwa 25.000 Kubikmeter Wasser, in einen Pool passten etwa zehn Kubikmeter. „Da fällt ein einzelner Pool nicht ins Gewicht, die Summe kann es aber machen“, sagt der Werkleiter. Auch wenn man in der Region keine Probleme mit Wasserknappheit habe, sollte man bedenken, dass es etwa in Norddeutschland oder Italien in den vergangenen Jahren schon zu Einschränkungen in der Trinkwassernutzung gekommen sei. Denn Behörden können es untersagen, Pools mit Trinkwasser zu befüllen. Das kann zum Beispiel bei langen Trockenperioden der Fall sein, so informiert das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Braucht man eine Baugenehmigung?

„Schwimmbecken sind genehmigungsfrei“, sagt Marco Kurz, Leiter der Bauverwaltung in Nördlingen. Es seien aber Vorgaben eines Bebauungsplans einzuhalten, sofern es im betreffenden Gebiet einen solchen gebe, sagt Kurz.

Gibt es Auflagen, etwa hinsichtlich von Farbe oder Größe?

Solche Fragen würden in einem Bebauungsplan geregelt werden, so Kurz. Darüber hinaus gebe es allerdings keine Gestaltungsvorschriften für Pools im Stadtgebiet der Stadt Nördlingen. Eine Einschränkung hinsichtlich der Größe eines Schwimmbeckens gebe es seit dem 1. Januar 2025 nicht mehr in der bayerischen Bauordnung. Zuvor lag diese bei 100 Kubikmetern Beckeninhalt.

Dürfen Mieter einen Pool bauen?

Hier handelt es sich laut der Stadt Nördlingen um eine privatrechtliche Angelegenheit, die Mieter und Vermieter untereinander klären müssten.

Wie kann man seinen Pool füllen?

„Bei einem Wasserschlauch gehen etwa 2,5 Kubikmeter pro Stunde durch, mit einem Standrohr sind es etwa sechs Kubik“, sagt Bernd Hauber. Bei der Bayerischen Rieswasserversorgung könne man zwar ein Standrohr ausleihen, um einen Pool zu befüllen, allerdings habe man im Moment keine verfügbar, ergänzt der Werkleiter. Denn die 25 Standrohre der Rieswasserversorgung nutzten etwa auch Baufirmen, zum Beispiel wenn es bei Abrissarbeiten stark staube.

Was muss man bei Schwimmteichen beachten?

Da es sich beim Schwimmteichen laut Bauverwaltung ebenfalls um ein Schwimmbecken handle, gelten die Vorschriften ebenfalls für diese.

Was muss man noch wissen?

Ansprechpartner ist die Bauverwaltung der Stadt Nördlingen. Alle bauplanungsrechtlichen Vorhaben sind mit der Bauverwaltung beziehungsweise der Stadtplanung vorher zu besprechen, so die Stadt.