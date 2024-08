Drei Porschemodelle hat Dieter Beck auf seinem Anwesen in Mönchsdeggingen nebeneinander aufgereiht. Der rot polierte Lack glänzt in der Sonne. Doch mit schnellen Sportwagen hat Beck nichts am Hut: Ganze 25 PS und zwei Zylinder hat sein ältestes Modell unter der Haube. Alle drei sind Traktoren und haben in ihrem Arbeitsleben wohl schon so einiges geleistet.

