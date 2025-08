Simon Holzwarth als Posaunenchorleiter verabschiedet

Während des gut besuchten Diakoniegottesdienstes in Deiningen ist Dekanatskantor Simon Holzwarth als Posaunenchorleiter in Deiningen verabschiedet worden. Holzwarth überbrückte für ein Jahr den nun wieder vakanten Dirigentenposten in Deiningen und widmet sich nun wieder verstärkt seinen Aufgaben im Evangelischen Dekanat Donau-Ries. Pfarrer Heiko Seeburg überreichte ihm als Dank einen halben Meter Bier und segnete ihn für seine zukünftigen Aufgaben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!