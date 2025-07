Kinderzeche: Polizei zieht positive Bilanz

Die Kinderzeche 2025 in Dinkelsbühl ist aus polizeilicher Sicht am Sonntag ruhig und harmonisch ausgeklungen. Das teilt die Polizeiinspektion Dinkelsbühl mit. In den ersten sechs Tagen, von Freitag bis Mittwoch, kam es zu mehreren polizeilichen Einsätzen, die vor allem durch alkoholisierte Störenfriede verursacht wurden. Trotzdem konnten die allermeisten Besucher die vielfältigen Veranstaltungen auf dem Volksfestplatz und in der Altstadt ungestört genießen.

Das zweite Wochenende verlief erwartungsgemäß ruhig und ausgelassen und konnte mit der alljährlich wiederkehrenden Schlussveranstaltung am Weinmarkt ein beeindruckendes und würdiges Ende nehmen. Nennenswerte polizeiliche Einsätze waren nicht mehr zu verzeichnen.

Das Sicherheitskonzept wird in Zukunft entsprechend der aktuellen Sicherheitslage weiter angepasst, heißt es. Insgesamt zieht die Polizei Dinkelsbühl eine positive Bilanz der Veranstaltung. (AZ)