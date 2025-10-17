Tausende Patienten betroffen: Warum Dr. Sonnenfroh seine Praxis schließt

Es sind keine guten Zeiten für Rieser Patientinnen und Patienten: Ende September wurde bekannt, dass Dr. Bettina Kehrle ihre Praxis in Wallerstein schließt. Die Nördlinger Praxis Dr. Nordmo will nach Kaisheim ziehen und der Oettinger Arzt Dr. Roland Sonnenfroh schließt seine Praxis zum Jahresende. Sonnenfroh ist 59 Jahre alt. Er hat das Rentenalter also noch nicht ganz erreicht. Sein Alter ist also nicht der Grund, warum er jetzt die Türen seiner Praxisräume zu sperrt.

Mit dem Satz „Es wird ja keiner gezwungen, Kassenarzt zu sein“, einem Zitat von Jens Spahn, ist ein gelber Aushang überschrieben, mit dem Sonnenfroh seine Patientinnen und Patienten über die Schließung informiert. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert er seine Gründe. Eine große Rolle spiele die elektronische Vernetzung. Er sei einer der ganz wenigen, die dieser sehr kritisch gegenüberstehen, ohne ein Technikfeind zu sein. Inzwischen müsse er mit dieser Haltung 3,5 Prozent Honorarabzug in Kauf nehmen, was nicht wenig sei. Die finale Keule sei nun, dass die Praxen ihre Honorarabrechnung nicht mehr einreichen dürften, die nicht an das System der elektronischen Akte angeschlossen sind. „Hier geht es ums Datensammeln. Das ist keine arztgeführte, sondern eine kassengeführte Akte“, kritisiert Sonnenfroh. Er könne hier guten Gewissens nicht mitmachen. Seine Praxis habe Betriebskosten, die er nicht mehr bezahlen könne, wenn er nicht abrechnen kann.

Sonnenfroh: „Wir können nicht an Quoten orientiert arbeiten“

Weitere Kritik übt Sonnenfroh unter anderem an der Vorhaltepauschale für Hausärzte, die ab Januar 2026 in Kraft tritt. Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber mit verschiedenen Kriterien den Praxen Anreize geben, bestimmte Leistungen anzubieten. Dazu gehören etwa eine festgelegte Anzahl an Haus- und Pflegeheimbesuchen, Sprechstunden außerhalb der üblichen Zeiten oder eine festgelegte Quote an Impfungen. „Hier wird die Arbeitsweise der Praxen festgelegt. Wir können nicht an Quoten orientiert arbeiten“, sagt Sonnenfroh.

In seiner Praxis versorgt Sonnenfroh im Quartal etwa 1200 bis 1300 Patientinnen und Patienten, in der Summe „etliche tausend“, wie er sagt. Sein Versorgungsgebiet geht vom Ries, über Wemding, Monheim, bis ins Fränkische, die Hesselbergregion. Sehr gerne hätte er noch mehrere Jahre praktiziert, es tue ihm sehr leid um seine Patientinnen und Patienten, die sich jetzt einen neuen Arzt suchen müssen. „Ich bedauere das sehr. Mir ist die Entscheidung überhaupt nicht leicht gefallen“, sagt Sonnenfroh. Er habe alle seine Arzt-Kolleginnen und Kollegen informiert und hoffe, dass die Patienten schnell eine Weiterversorgung finden.

Thomas Heydecker will eigene Kontakte für Oettingen nutzen

Auch Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker bedauert Sonnenfrohs Entscheidung. Gerade vor dem Hintergrund der Praxisschließung von Bettina Kehrle in Wallerstein und dem Umzug der Praxis von Dr. Visnja Maljak von Maihingen nach Nördlingen sei dies eine ungünstige Entwicklung fürs nördliche Ries. „Das wird uns leider in Zukunft öfter blühen, da es für viele Kolleginnen und Kollegen, die schon älter sind, ans Aufhören geht“, sagt Heydecker. Er werde versuchen, seine Kontakte so gut es geht zu nutzen, um wieder eine Medizinerin oder einen Mediziner nach Oettingen zu holen. Es sei natürlich im ureigensten Interesse der Stadt, dass man eine gute Arztversorgung habe, weshalb man attraktive Rahmenbedingungen, wie eine gute Kinderbetreuung oder ein abwechslungsreiches Kulturangebot, schaffe.