Rieskrater-Museum: Er hat diese Institution in Nördlingen maßgeblich geprägt

Zuletzt hat man Professor Stefan Hölzl beim Besuch der thailändischen Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn in offizieller Funktion gesehen. Persönlich führte er die Besucherin durch das Rieskrater-Museum. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner betonte damals, dass der hohe Besuch Ausdruck für die außergewöhnliche fachliche Qualität des Museums sei: „Die spürbare Wertschätzung und das große Interesse der Königlichen Hoheit sind eine eindrucksvolle Anerkennung für die engagierte Arbeit, die im Rieskrater-Museum geleistet wird.“ Maßgeblich geprägt hat diese Institution in den vergangenen 14 Jahren Hölzl, der sich jetzt ohne großes Aufhebens in den Ruhestand verabschiedet hat.

