Schweindorf

vor 19 Min.

Turnhalle Schweindorf: Sanierung oder ein neues Bürgerhaus?

Plus Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob sich die Renovierung der Turnhalle Schweindorf noch lohnt. Beim Brandschutz sind Sofortmaßnahmen nötig.

Von Viktor Turad

Wird die Turnhalle in Schweindorf saniert, oder ist es sinnvoller, stattdessen ein sogenanntes Bürgerhaus neu zu bauen, unter Umständen auf dem Areal der jetzigen Turnhalle? Diese Frage soll eine Machbarkeitsstudie klären, die der Neresheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Rahmen der Haushaltsplanungen für 40.000 Euro in Auftrag gegeben hat. In die Halle investieren muss die Stadt aber dennoch jetzt schon: Sie muss rund 20.000 Euro vor allem in den Brandschutz investieren. Sonst droht noch in diesem Jahr die Schließung.

