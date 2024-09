Alkoholverstoß am Sonntagmorgen: 22-Jähriger mit 1,16 Promille am Steuer gestoppt

Die Polizei hat am Sonntag gegen 8.50 Uhr am Inneren Ring einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der junge Mann durfte nicht mehr weiterfahren,; die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der 22-Jährige bekommt eine Strafanzeige. Das hat die Polizei mitgeteilt. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis