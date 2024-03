Messerangriff im Treppenhaus: Frau wird versuchter Totschlag vorgeworfen

Eine Frau greift einen Mann wohl unvermittelt mit einem Küchenmesser an. Demnächst muss sie sich vor Gericht verantworten.

Wegen versuchten Totschlags muss sich eine 37 Jahre alte Frau am Dienstag, 12., und Mittwoch, 13. März, vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Ellwangen unter Vorsitz von Richter Bernhard Fritsch verantworten. Ihr wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 22. September vergangenen Jahres in einem Mehrfamilienhaus in Bopfingen einen Mitbewohner unvermittelt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Der Mann konnte sie jedoch entwaffnen und entging nur knapp tödlichen Verletzungen.

Die Beschuldigte befindet sich im Zentrum für Psychiatrie im oberschwäbischen Bad Schussenried. Der 53 Jahre alte Mann war nach den damaligen Erkenntnissen der Polizei morgens in dem Mehrfamilienhaus im Treppenhaus in Richtung Eingangstür gegangen. Dabei war er der Frau begegnet, die im selben Haus wohnte. Als sie ihn ansprach, reagierte er nicht. Daraufhin stach sie ihm mit einem Küchenmesser unvermittelt in der Höhe des Herzens in die Brust. Dabei erlitt er glücklicherweise jedoch lediglich Schnittverletzungen.

37-Jährige nach Angriff in Bopfingen in forensischer Einrichtung untergebracht

Die Verletzungen hätten auch tödlich sein können, weswegen die Anklage auf versuchten Totschlag lautet. Da die Tat möglicherweise in einem Zustand der Psychose, einer Schizophrenie, oder von Wahnvorstellungen begangen wurde, wurde die Frau seinerzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einer forensischen Einrichtung untergebracht.