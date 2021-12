Prozess in Nördlingen

12:00 Uhr

18-Jähriger soll wegen Beleidigung Schmerzensgeld an Polizei überweisen

Am Amtsgericht Nördlingen wurde der Fall eines 18-Jährigen verhandelt. Er hatte Polizisten beleidigt - und wurde zur Zahlung von Schmerzensgeld aufgefordert.

Ein 18-Jähriger muss sich wegen Beamtenbeleidigung vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten. Es stellt sich heraus, dass er bereits Schmerzensgeld an die Gewerkschaft der Polizei gezahlt hat.

Von Lisa Gilz

Mit üblen Schimpfwörtern soll ein Rieser im Sommer Polizisten in Nördlingen beleidigt haben, nachdem er von ihnen abgeführt wurde. Nun muss sich der 18-Jährige wegen Beamtenbeleidigung vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten. Kurz vor der Verkündung des Urteils bringt der Angeklagte ein Detail vor, das das Strafmaß verändert: Er kam einer Aufforderung der Polizeigewerkschaft nach und zahlte bereits zwei Beträge.

