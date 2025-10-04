Icon Menü
Prozess um Auseinandersetzung vor Nördlinger Bar: Wer ist schuld

Nördlingen

Prozess: Junger Mann wird vor Nördlinger Bar verprügelt

Vier Angeklagte, 15 Zeuginnen und Zeugen, doch bleibt vieles unklar: Was geschah in der Silvesternacht 2021/22 vor einer Nördlinger Bar?
Von Anja Lutz
    Vor Gericht müssen Zeugen die Wahrheit sagen. Wer das nicht tut, macht sich strafbar.
    Vor Gericht müssen Zeugen die Wahrheit sagen. Wer das nicht tut, macht sich strafbar. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Mit Zeugen ist das so eine Sache. Nicht jeder erinnert sich immer an jedes Detail. Ist Alkohol im Spiel, wird es noch schwieriger. Wenn die Tat schon eine gewisse Zeit zurückliegt, verblasst die Erinnerung immer mehr. Wie schwer es sein kann, einen Sachverhalt aufzuklären, hat jetzt ein Vorfall aus der Silvesternacht 2021/22 gezeigt. Einen ersten Prozesstag hatte es bereits im Juli 2024 vor dem Nördlinger Amtsgericht gegeben, jetzt wurde neu verhandelt. Trotz intensiver Ermittlungen und der Aussage von 15 Zeuginnen und Zeugen bleibt vieles im Dunkeln.

