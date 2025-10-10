27-Jähriger soll 400 Ecstasy-Tabletten im Darknet bestellt haben

Hat ein 27-jähriger Nördlinger im Mai 2020 400 Ecstasy-Tabletten im Darknet bestellt, um diese zu verkaufen? Um diese Frage drehte sich eine Verhandlung vor dem Schöffengericht des Nördlinger Amtsgerichts. Der Angeklagte musste sich wegen der Einfuhr und des Handelns von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Schließlich kam dem Mann der römische Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten“ zugute.

Ins Visier der Polizei war der Mann geraten, weil Beamte im Rahmen einer bundesweiten Ermittlung im Darknet auf seine Daten gestoßen waren. So sagte ein Polizist aus, der aus Aachen angereist war, man habe in Chatnachrichten zwischen einem Niederländer und einem Mittelsmann Bilder sichergestellt, die die vollständige Adresse des Angeklagten sowie die Angabe „400 AMG“ zeigen. „AMG“ sei eine szenetypische Einprägung bei Ecstasy-Tabletten. Ob es eine direkte Verbindung vom Chatpartner zum Angeklagten gebe, wollte Staatsanwalt Robert Birkner wissen. Nein, man habe nur den Chat des Herren aus den Niederlanden, sagte der Zeuge. Insgesamt habe man bundesweit 380 Adresstreffer gelandet. Manchmal wurden als Beleg Versandnummern verschickt, man wisse aber nicht im Detail, wann wirklich Ware versendet wurde oder inwieweit die Behörden vor Ort weiter ermittelt haben, erläuterte der Beamte.

Polizei durchsuchte die Wohnung des Angeklagten in Nördlingen

Im Fall des Nördlingers haben Polizisten die Wohnung des Mannes durchsucht, wie ein Beamter der Polizeiinspektion Nördlingen aussagte. Man habe dabei nichts gefunden, aber das Handy des Angeklagten sichergestellt. Der Mann lebte damals mit seinen Eltern und seinem Bruder in einem Mehrfamilienhaus. Die Briefkästen seien dort von außen frei zugänglich, bestätigte der Beamte.

Schließlich beantragte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch, man könne die Tat dem Angeklagten nicht mit voller Überzeugung nachweisen; auch Dritte hätten die Ware im Namen des Mannes bestellt haben können. Auch Verteidiger Sven Gaudernack beantragte, seinen Mandanten freizusprechen. Hier lege „mehr als ein dubio pro reo“ vor. Es scheine sehr fraglich, ob man jemals nachvollziehen könne, „wer wann wo etwas gekauft hat“. Es gebe lediglich Spekulationen, dass sein Mandant Ecstasy-Tabletten entgegengenommen haben könnte. Richterin Ruth Roser sprach den 27-Jährigen frei, auch sein beschlagnahmtes Mobiltelefon soll er zurückbekommen. Er habe zwar zugegeben, dass Drogen ihm nicht fremd seien, aber das Gericht habe erhebliche Zweifel daran, dass die Tat so stattgefunden hat, wie in der Anklage beschrieben. Deshalb müsse ein Freispruch erfolgen. Das Urteil ist rechtskräftig.