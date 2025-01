Warum man per QR-Code noch keine Briefwahl-Unterlagen beantragen kann

Es war schon Ende des vergangenen Jahres klar: Diese Bundestagswahl wird eine Herausforderung. Denn es gibt viel zu organisieren und wenig Zeit dafür. So dürfte es für Menschen im Ausland teilweise schwierig werden, dass ihre Briefwahlunterlagen rechtzeitig ankommen. Auch unsere Redaktion hat bereits berichtet, dass die Zeit zum Wählen per Post knapp ist. Daher wollen sich manche Personen bereits frühzeitig um ihre Wahlunterlagen kümmern, die ersten Wahlbenachrichtigungen sind schon eingetroffen. Bei Wahlen können in den beiden Großen Kreisstädten mittlerweile über einen QR-Code die Briefwahlunterlagen online beantragt werden. Doch wer das nun schon auf die Schnelle auf den Weg bringen wollte, blickte in diesen Tagen vielleicht etwas ungläubig auf sein Handy.

Denn auf der Homepage der Stadt Nördlingen heißt es nach dem Scannen: „Der Zeitraum für den Online-Briefwahlantrag für diese Wahl beginnt erst am 01.02.2025, 00:00 Uhr. Bitte scannen Sie den QR-Code nach diesem Zeitpunkt noch einmal.“ Ganz ähnlich in Donauwörth, hier wurde am Donnerstagmorgen sogar erst der 11. Februar genannt. Wenn Eile geboten ist, warum können die Unterlagen noch nicht beantragt werden?

Briefwahl im Landkreis Donau-Ries: Warum Unterlagen noch nicht beantragt werden können

Kathrin Stadlmayr, Pressesprecherin der Stadt Donauwörth, schildert die Lage gegenüber unserer Redaktion: „Ursprünglich war es so gedacht, dass zwischen der Beantragung mit dem QR-Code und dem Versand nicht so viel Zeit vergeht, damit die Bürger sich nicht fragen, wo ihre Unterlagen bleiben.“ Denn schließlich müsse die Kommune selbst warten, bis die Stimmzettel gedruckt seien; die Frist, bis die gedruckten Stimmzettel bei der Stadt eintrudeln, liege zwischen dem 7. und 10. Februar: „Sobald wir die haben, versenden wir sofort mit Nachdruck.“

Am Donnerstagvormittag sagt Stadlmayr aber im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Stadt Donauwörth den genannten Termin zum Beantragen nun auch nach vorne verlegt, dies soll im Laufe des Donnerstags passieren: „So entzerrt es sich ein bisschen und man kann die Anfragen schon vorher bearbeiten.“ Man habe mit dem 11. Februar zunächst einen Puffer eingeplant, um nicht etwas zu versprechen, was man nicht halten könne, weil die Stimmzettel noch nicht da seien. Doch wenn sie früher kämen, könne man nun reagieren.

Bundestagswahl 2025: Stimmzettel werden erst noch gedruckt

Jens Carl vom Rechts- und Ordnungsamt in Nördlingen sieht die Ausgangslage ähnlich wie Stadlmayr: „Wir haben das so eingestellt, weil es uns schon bekannt war, dass die Stimmzettel frühestens in der KW sechs ans Landratsamt geliefert werden.“ Carl schildert, dass die Stadt – bei einer früheren Freischaltung – Rückfragen erwarte, wo die Unterlagen denn bleiben. „Die Zeit reicht aus“, denn man könne erst richtig starten, wenn man die Stimmzettel habe. Wer wolle, könne den Antrag aber auch jetzt schon schriftlich einreichen.

Eine Bitte hat Carl an die Bürgerinnen und Bürger: „Gut wäre, wenn sich die Zeit bis zum Wahlsonntag verteilt: Oft ist es so, dass die Masse erst kurz vor Schluss am Sonntag kommt.“ Am Wahltag können die Briefe bis 18 Uhr in die Briefkästen der Stadt Nördlingen geworfen werden. Carl bittet aber: Wer seine Unterlagen bereits einige Tage früher fertig mache, könne den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern.